news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 февраля 2026 08:56

В аэропортах Казани и Нижнекамска продолжают действовать ограничения из-за опасности БПЛА

Читайте нас в
Телеграм

В аэропортах Казани и Нижнекамска продолжают действовать ограничения из-за беспилотной опасности.

«Введенные режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» для международных аэропортов Казани и Нижнекамска сохраняются», – сообщает официальное приложение МЧС.

Напомним, что в Татарстане сначала объявляли режим беспилотной опасности, потом – режим угрозы атаки БПЛА. Первое уведомление было в 3:28. Второе – в 5:41. В 8:07 угрозу атаки БПЛА на Казань отменили. Всего за ночь над республикой уничтожено 2 беспилотника.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

10 февраля 2026