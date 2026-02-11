В аэропортах Казани и Нижнекамска продолжают действовать ограничения из-за опасности БПЛА

В аэропортах Казани и Нижнекамска продолжают действовать ограничения из-за беспилотной опасности.

«Введенные режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» для международных аэропортов Казани и Нижнекамска сохраняются», – сообщает официальное приложение МЧС.

Напомним, что в Татарстане сначала объявляли режим беспилотной опасности, потом – режим угрозы атаки БПЛА. Первое уведомление было в 3:28. Второе – в 5:41. В 8:07 угрозу атаки БПЛА на Казань отменили. Всего за ночь над республикой уничтожено 2 беспилотника.