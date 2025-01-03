В аэропортах Германии произошел сбой в работе компьютерных систем полиции

В аэропортах Германии произошел массовый сбой — перестали работать компьютерные системы федеральной полиции. Об этом пишет таблоид Bild со ссылкой на представителя властей ФРГ.

Оказались затронуты системы, которые используются при контроле въезда. «Нашим коллегам приходится делать руками многое из того, что раньше делала система. Причина сбоя пока неизвестна», — пояснил представитель федеральной полиции, отвечающий за аэропорт Франкфурта-на-Майне.

Телеканал WDR в свою очередь сообщает о длинных очередях в зоне безопасности аэропорта Дюссельдорфа, а также в других аэропортах земли Северный Рейн — Вестфалия. На данный момент попасть через них в Германию из стран, не входящих в Шенгенскую зону, невозможно.

Сотрудники воздушной гавани объяснили каналу, что сбой затронул как основную, так и резервную системы. «Возможно, поврежден интерфейс», — уточнили они.

WDR замечает, что из стран, не входящих в Шенгенскую зону, невозможно въехать в Германию и через аэропорт Дортмунда. Аэропорт Кельн/Бонн также затронут сбоем, но его влияние на работу этой воздушной гавани невелико — она принимает всего лишь несколько рейсов из-за пределов Шенгена.

При этом сбой не затронул аэропорты Мюнстер-Оснабрюк и Веце. Впрочем, в них сейчас вообще нет рейсов.

По информации Bild, в аэропорту Мюнхена, где тоже случился сбой, нет больших очередей, но есть небольшие задержки с прохождением контроля.