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В аэропорт Бегишево случайно зашел козел - видео
В Татарстане в аэропорт Бегишево зашел козел. Животное спокойно разгуливало по терминалу, не боясь людей и пытаясь их забодать, пишут «Челнинские известия».
По словам очевидцев, козел был домашним, так на нем был ошейник. Как оказалось, животное забрело в аэропорт случайно. Его быстро вернули владельцам.
Отмечается, что рядом с тем аэропортом расположено много агрохозяйств. Именно из одного из них и ушел козел-путешественник.
видео: газета «Челнинские известия»
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