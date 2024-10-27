В аэропорт Бегишево случайно зашел козел - видео

В Татарстане в аэропорт Бегишево зашел козел. Животное спокойно разгуливало по терминалу, не боясь людей и пытаясь их забодать, пишут «Челнинские известия».

По словам очевидцев, козел был домашним, так на нем был ошейник. Как оказалось, животное забрело в аэропорт случайно. Его быстро вернули владельцам.

Отмечается, что рядом с тем аэропортом расположено много агрохозяйств. Именно из одного из них и ушел козел-путешественник.

видео: газета «Челнинские известия»