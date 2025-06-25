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Экономика 25 июня 2025 14:47

В аэрогородок «Масловка» в Рыбно-Слободском районе вложили более 80 млн рублей

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В аэрогородок «Масловка» в Рыбно-Слободском районе Татарстана вложили более 80 млн рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Радик Ислямов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Федерацией любителей авиации России продолжается работа по реализации аэрогородка «Масловка», который был поддержан Инвестиционным советом республики. Объем инвестиций составляет 791 млн рублей, планируется создать 70 рабочих мест. В проект уже вложено 81,5 млн рублей», – рассказал он.

Проект был представлен Раису Татарстана Рустаму Минниханову на заседании инвестиционного совета республики еще в 2020 году.

Ислямов рассказал, что к настоящему моменту проведены инженерные коммуникации, появилась грунтовая взлетно-посадочная полоса и построен один ангар. Ожидается, что здесь можно будет размещать до 30 самолетов малой авиации.

#рыбно-слободский район рт
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