В «Адымнар» заработала фотовыставка к 30-летию избрания Шаймиева Президентом РТ

В полилингвальном комплексе «Адымнар» в Казани открылась фотовыставка, посвященная 30-летию со дня всенародного избрания первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

12 июня 1991 года первым Президентом РТ был избран Минтимер Шарипович Шаймиев. На выставке представлены фотографии, отразившие ключевые события 1991-2010 годов — эпохи президентства Минтимера Шаймиева: принятие Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан, новой Конституции Татарстана, празднование Тысячелетия Казани и другие.

Директор полилингвального образовательного комплекса «Адымнар» Айдар Шамсутдинов напомнил, что выставка организована в преддверии 85-летнего юбилея Минтимера Шаймиева.

«Наш первый президент вложил большие усилия в создание полилингвальных школ, развитие экономики республики, укрепление межнациональной дружбы. Каждый из нас с гордостью искренне говорит — „я татарстанец“. Нельзя даже представить достижения республики без Минтимера Шариповича», – сказал он.

Помощница Государственного Советника РТ Нурсия Шайдуллина передала слова приветствия от Минтимера Шаймиева ученикам и всем участникам церемонии открытия. «Минтимер Шарипович передал вам самые добрые пожелания, чтобы вы хорошо учились. Он всегда спрашивает о вас, заботится, думаю, вы оправдаете его надежды», – сказала она.

Она также выразила пожелание, чтобы в будущем выставка пополнилась фотографиями, свидетельствующими о многогранной деятельности первого Президента республики после 2010 года — возрождение Булгара и Свияжска в рамках специальной программы, заложение основы полилингвальных комплексов «Адымнар» и другие.

На фото также запечатлены личности, работавшие в команде первого Президента РТ и внесшие большой вклад в развитие республики. Фото и видеоматериалы предоставлены пресс-службой Президента РТ.

Выставка организована республиканским агентством «Татмедиа» при поддержке Аппарата Президента РТ и секретариата Государственного Советника РТ.