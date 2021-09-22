В Адыгее инвестиции в сферу торговли составили 4,2 млрд рублей

Размер инвестиций в сфере торговли «МЕГА Адыгея» составили 4,2 млрд рублей, заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в режиме онлайн-конференции, сообщает пресс-служба Кремля.

Кумпилов отметил, что в республике будет создан самый большой кластер козьих ферм с переработкой молока и производством твердых сыров, мягкого адыгейского сыра и цельномолочной продукции.

«Мы реализовали первый этап проекта: до конца года уже шесть тысяч голов зааненской породы завозим, уже на сегодняшний день три тысячи голов дают молоко», — доложил глава Адыгеи.