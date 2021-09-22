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Ру Тат
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22 сентября 2021  15:20

В Адыгее инвестиции в сферу торговли составили 4,2 млрд рублей

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Размер инвестиций в сфере торговли «МЕГА Адыгея» составили 4,2 млрд рублей, заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в режиме онлайн-конференции, сообщает пресс-служба Кремля. 

Кумпилов отметил, что в республике будет создан самый большой кластер козьих ферм с переработкой молока и производством твердых сыров, мягкого адыгейского сыра и цельномолочной продукции. 

«Мы реализовали первый этап проекта: до конца года уже шесть тысяч голов зааненской породы завозим, уже на сегодняшний день три тысячи голов дают молоко», — доложил глава Адыгеи. 

#Владимир Путин #адыгея
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