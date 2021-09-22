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Ру Тат
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22 сентября 2021  17:12

В Адыгее до 2024 года появится пять новых школ

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До 2024 года в Республике Адыгея планируют построить пять новых школ, заявил Глава региона Мурат Кумпилов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. 

По словам Кумпилова, за три года в республике уже было построено 4 школы на 3445 мест и 9 детских садов. 

Он обратил внимание на то, что благодаря нацпроектам и государственным программам социально-экономического развития, практически в каждом населенном пункте Республики Адыгея выполняется необходимый комплекс работ по улучшению качества жизни местных жителей. 

«Это касается дорог, инфраструктуры, детских садов, школ, больниц, поликлиник, учреждений спорта», — отметил глава республики на встрече с Президентом РФ, которая состоялась в режиме онлайн-конференции. 

 

#путин владимир
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