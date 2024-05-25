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В Адыгее на территории аула Псейтук упал беспилотник
В ауле Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея упал беспилотный летательный аппарат. Об инциденте сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.
«В ауле Псейтук Тахтамукайского района упал беспилотник. На счастье, никаких разрушений и пострадавших нет», – проинформировал Кумпилов.
По его словам, на месте происшествия уже работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств для выяснения всех обстоятельств инцидента и проведения соответствующих процессуальных действий.
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