В Адыгее на территории аула Псейтук упал беспилотник

В ауле Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея упал беспилотный летательный аппарат. Об инциденте сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

«В ауле Псейтук Тахтамукайского района упал беспилотник. На счастье, никаких разрушений и пострадавших нет», – проинформировал Кумпилов.

По его словам, на месте происшествия уже работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств для выяснения всех обстоятельств инцидента и проведения соответствующих процессуальных действий.