В адрес Фарида Мухаметшина поступают поздравительные телеграммы в связи с 76-летием

Сегодня Председателю Государственного Совета Фариду Мухаметшину исполняется 76 лет. В адрес политика поступают поздравления от российских и зарубежных коллег, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В частности, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме заметила, что Фарид Мухаметшин обладает «колоссальным опытом ответственной и важной работы» и что на его счету — «много значимых достижений во имя Республики Татарстан».

«Вы закрепили за собой авторитет блестящего профессионала, человека твердого слова, для которого не существует непреодолимых трудностей, а верное служение интересам земляков было и остается главным жизненным ориентиром. Уверена, что Вы продолжите всемерно способствовать реализации социально-экономического потенциала республики», — подчеркнула она.

«Законодательное обеспечивая решение стоящих перед регионом, представляя интересы избирателей, Вы вносите вклад в развитие Республики Татарстан. Желаю успехов, здоровья и всего наилучшего», — отметил в своем поздравлении Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Многие годы Вы остаетесь бессменным Председателем Государственного Совета Татарстана и секретарем регионального отделения всероссийской политической партии „Единая Россия“, что свидетельствует о Вашем искреннем стремлении быть полезным родной республике и стране», — заявил в свою очередь Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Желаю Вам, опытному государственному и общественно-политическому деятелю, неиссякаемого вдохновения, сил и энергии для той масштабной работы, которая ведется сегодня под Вашим началом, успехов в достижении всех намеченных целей, которые, уверен, неизменно связаны с благополучием нашего любимого Татарстана и его жителей», — добавил руководитель республики.

«В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в Вашей ответственной деятельности. Убежден, что сложившиеся между Казахстаном и Татарстаном традиционно дружеские отношения, основанные на принципах стратегического партнерства Казахстана и России, продолжат динамично развиваться», — заметил в поздравительном адресе Председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Ерлан Кошанов.

Председателю Государственного Совета Фариду Мухаметшину продолжают поступать поздравительные телеграммы от руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Федерации, глав регионов, депутатов Государственной Думы, руководителей дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Казани.