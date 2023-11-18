В администрацию Рубежного из Татарстана доставили компьютеры и другую офисную технику

Татарстан привез в Рубежное компьютеры и МФУ. Вся оргтехника будет передана администрации города и распределена между отделами.

«Сегодня мы привезли в подшефный город оргтехнику, которая поможет нашим коллегам в восстановлении города и налаживании мирной жизни», – отметил вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, передавая очередной гуманитарный груз главе Рубежного Сергею Хортиву.

Компьютеры и сопутствующую оргтехнику Татарстан доставил согласно заранее поданной заявке.

Также в ближайшее время Республика Татарстан полностью компьютезирует рубежанский Многофункциональный центр, который сейчас возводится силами шефа-региона.