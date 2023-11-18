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В администрацию Рубежного из Татарстана доставили компьютеры и другую офисную технику
Татарстан привез в Рубежное компьютеры и МФУ. Вся оргтехника будет передана администрации города и распределена между отделами.
«Сегодня мы привезли в подшефный город оргтехнику, которая поможет нашим коллегам в восстановлении города и налаживании мирной жизни», – отметил вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, передавая очередной гуманитарный груз главе Рубежного Сергею Хортиву.
Компьютеры и сопутствующую оргтехнику Татарстан доставил согласно заранее поданной заявке.
Также в ближайшее время Республика Татарстан полностью компьютезирует рубежанский Многофункциональный центр, который сейчас возводится силами шефа-региона.
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