news_header_top_970_100
Руc Тат
ЛНР и Татарстан 18 ноября 2023 10:14

В администрацию Рубежного из Татарстана доставили компьютеры и другую офисную технику

Скопировать ссылку

Татарстан привез в Рубежное компьютеры и МФУ. Вся оргтехника будет передана администрации города и распределена между отделами.

«Сегодня мы привезли в подшефный город оргтехнику, которая поможет нашим коллегам в восстановлении города и налаживании мирной жизни», – отметил вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, передавая очередной гуманитарный груз главе Рубежного Сергею Хортиву.

Компьютеры и сопутствующую оргтехнику Татарстан доставил согласно заранее поданной заявке.

Также в ближайшее время Республика Татарстан полностью компьютезирует рубежанский Многофункциональный центр, который сейчас возводится силами шефа-региона.

#ЛНР и Татарстан #Рубежное
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100