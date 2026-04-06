Экономика 6 апреля 2026 11:15

В администрацию Казани поступило 75 обращений о подтоплениях

Фото: © Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

В столице Татарстана единая дежурно-диспетчерская служба ведет постоянный мониторинг состояния рек Нокса и Киндерка, а также собирает информацию о подтоплениях и передает ее администрациям районов города для оперативного решения проблемы. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин.

«На сегодняшний день поступило 75 сообщений: 72 отработаны и три находятся в работе. Только за вчерашний день поступило 15 сообщений», – заявил Чанкин.

Докладчик добавил, что установленные гидрологические посты отслеживают уровень воды в реках Нокса и Киндерка. Информация поступает в ЕДДС дважды в сутки. При этом частота передачи данных увеличивается при неблагоприятном развитии гидрометеорологической обстановки – сведения начинают поступать каждые четыре часа.

#подтопления #Казань #Деловой понедельник
