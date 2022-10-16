В администрации Запорожья предупредили о новом плане Киева по захвату ЗАЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил уверенность, что ВСУ намерены сменить тактику в попытках захвата ЗАЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Поскольку попытки атаковать атомную станцию с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища были отбиты, то теперь киевские власти сосредоточили значительные военные силы в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область), отметил Рогов. Таким образом Киев попытается захватить ЗАЭС с западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру, предупредил председатель движения «Мы вместе с Россией».

«Там замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков», — утверждает Рогов.

В связи с многочисленными обстрелами атомной электростанции на ней на постоянной основе работают сотрудники МАГАТЭ, а ее гендиректор Игорь Мурашов, передававший сведения украинским спецслужбам, «выдворен» на подконтрольную киевскому режиму территорию.