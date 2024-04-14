В администрации США заявили, что не станут частью возможного ответа Израиля на удар Ирана

Соединенные Штаты не станут участвовать в возможном ответе Израиля на последнюю атаку Ирана. С таким заявлением выступил представитель американской администрации высокого ранга, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон привержен защите Тель-Авива.

«Мы не станем частью какого-либо ответа с их стороны, — уверен представитель администрации США. — Это наш последовательный подход».

Во время телефонного брифинга он сообщил, что удар по Израилю с применением БПЛА был нанесен с территории Йемена, Ирана, Сирии и Ирака.