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В администрации США заявили, что не станут частью возможного ответа Израиля на удар Ирана
Соединенные Штаты не станут участвовать в возможном ответе Израиля на последнюю атаку Ирана. С таким заявлением выступил представитель американской администрации высокого ранга, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что Вашингтон привержен защите Тель-Авива.
«Мы не станем частью какого-либо ответа с их стороны, — уверен представитель администрации США. — Это наш последовательный подход».
Во время телефонного брифинга он сообщил, что удар по Израилю с применением БПЛА был нанесен с территории Йемена, Ирана, Сирии и Ирака.
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