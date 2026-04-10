В администрации Раиса РТ рассказали, почему в Татарстане ночью включали сирены

Сегодня ночью в РТ дважды объявляли ракетную опасность, сработала система оповещения, после чего жители отправили большое количество обращений с просьбами разъяснить ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, в Татарстане налажена комплексная система оповещения о воздушной опасности. Это означает, что при возникновении угрозы татарстанцам будет приходить СМС-сообщение, а параллельно оповещать жителей будут сирены, громкоговорители, домофоны и телевидение.

Раис РТ Рустам Минниханов призвал всех отнестись с пониманием к ситуации. Несмотря на то, что первое время это будет вызывать временные неудобства и даже тревогу, такой подход позволит своевременно сообщать об опасности и принимать меры.

«Руководство республики совместно с подразделениями обороны принимает все необходимые меры для защиты республики. Оповещение является важной частью в защите жизни и здоровья наших жителей», – подчеркнули в пресс-службе Раиса РТ.

Напомним, что при получении уведомления о ракетной опасности необходимо спуститься в подвал, отключив все коммуникации и взяв с собой документы, телефон, деньги и необходимые вещи. Рекомендуется также предупредить соседей и помочь детям, пожилым и людям с инвалидностью.

Если возможности спуститься в подвал нет, то необходимо плотно закрыть окна, также отключить все коммуникации и укрыться в комнате с несущими стенами, подальше от окон или вообще без них.

При нахождении в автомобиле или общественном транспорте необходимо покинуть машину и укрыться в ближайшем искусственном подземном или полуподземном укрытии.