В Администрации Президента РФ указали на вклад Татарстана в развитие медиасферы

Татарстан вносит особый вклад в развитие российской медиасферы. Об этом заявил начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин в ходе встречи российской делегации с представителями Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.

«Татарстан - один из самых развитых в духовном, информационном, экономическом плане регионов России», – сказал Еремин.

На круглом столе стороны подвели итоги информационного сотрудничества между Россией и странами исламского мира. Участники обсудили результаты совместной работы Союза информационных агентств ОИС, российских СМИ и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в развитии медисотрудничества. Одним из ключевых решений встречи стало возобновление проведения Медиафорума журналистов и блогеров исламских стран.

Российскую сторону на встрече представили начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике, председатель Совета «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Евгений Еремин, директор «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Михаил Грязнов, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Марат Гатин, заместитель Постоянного представителя России при ОИС Аскер Тапов, генеральный консул Российской Федерации в Джидде Юсуп Абакаров, помощник Раиса Республики Татарстан, руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Визит был организован Группой стратегического видения «Россия – Исламский мир» в рамках реализации плана мероприятий Группы на 2025 год.