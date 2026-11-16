В администрации Нижнекамска опровергли слухи о сброшенной с БПЛА взрывчатке

Слухи о поражающих элементах, якобы сброшенных во время атаки БПЛА на Нижнекамск, не подтвердились. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Нижнекамского района Яна Комарова-Енькова.

«В чатах распространяется информация о том, что вражескими дронами были разбросаны взрывные поражающие изделия. Данная информация не подтвердилась. Силовые структуры выезжали на место обнаружения предметов, установлено, что это обычная пиротехника, продающаяся в магазине в свободном доступе», – сказала Комарова-Енькова в соцсетях.

Жителей города просят оставаться бдительными, а при обнаружении подозрительных предметов звонить на 112.