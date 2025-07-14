В администрации Альметьевского района новое кадровое назначение

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

На общегородском совещании руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдинова объявила о новом кадровом решении. С 11 июля должность заместителя руководителя исполкома района занял Ильвир Габдуллин.

Ильвир Габдуллин имеет богатый управленческий опыт. В разные годы он курировал ключевые направления в сфере городского хозяйства, транспорта и здравоохранения в различных муниципалитетах Татарстана.

В его трудовой биографии — работа директором МУП «Городское управление автомобильных дорог» города Альметьевска, заместителем руководителя исполкома Альметьевского муниципального района, исполнительным директором ОАО «Альметьевский хлебозавод», заместителем генерального директора по транспорту ООО «Альтранс» и генеральным директором ООО «ПаркГрупп».

Кроме того, он возглавлял региональное представительство Департамента обязательного медицинского страхования ООО СК «АК БАРС МЕД» в Альметьевске, а с января по июнь 2025 года руководил МБУ «Дирекция единого заказчика» в Нижнекамске.

Как сообщила Гюзель Хабутдинова, в числе приоритетных задач, которые возложены на нового заместителя, — подготовка к отопительному сезону, капитальный ремонт многоквартирных домов, контроль инженерных коммуникаций, взаимодействие с управляющими компаниями и поставщиками ресурсов. Также Ильвиру Габдуллину предстоит развивать общественный транспорт и улучшать систему связи, включая домофоны и интернет.

Нового заместителя официально поздравили с назначением и пожелали успехов в работе на благо жителей района.