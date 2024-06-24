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В Абхазии задержали подозреваемых в совершении убийства на границе с РФ
Силовики задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Гагрского района.
«Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются», — указали в ведомстве.
Отмечается, что задержаны три участника перестрелки из шести, одного из них поймали на территории России. Еще трое находятся в розыске. Все подозреваемые — граждане Абхазии.
По данным МВД, сообщение о стрельбе на территории КПП «Псоу» поступило в дежурную часть накануне вечером.
«Несовместимое с жизнью ранение получил гражданин 1985 г.р. По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 г.р. Также госпитализированы двое мужчин - 1998 г.р. с ранением в область ноги и 1995 г.р. с проникающим ранением брюшной полости», – сообщили в МВД.
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