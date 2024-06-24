В Абхазии возбудили уголовное дело после убийства на приграничной с Россией территории

После перестрелки у КПП «Псоу» на границе Абхазии с Россией с одним погибшим завели уголовное дело, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района республики.

«Уголовное дело заведено по статьям 117 "Незаконное хранение и перевозка оружия" и 99, часть вторая — "Убийство". Расследованием занимается прокуратура Гагрского района», — указали в ведомстве.

По данным МВД, сообщение о стрельбе на территории КПП «Псоу» поступило в дежурную часть накануне вечером.

«Несовместимое с жизнью ранение получил гражданин 1985 г.р. По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 г.р. Также госпитализированы двое мужчин - 1998 г.р. с ранением в область ноги и 1995 г.р. с проникающим ранением брюшной полости», – сообщили в МВД.

Министр внутренних дел республики Роберт Киут подчеркнул в беседе с РИА Новости, что все участники конфликта — граждане Абхазии. Причастных к инциденту разыскивают.