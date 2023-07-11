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Происшествия 11 июля 2023 12:04

В Абхазии спасатели ищут туристку, которую унесло течением

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В Абхазии третий день ищут туристку из Москвы, которую унесло в море, сообщает РИА Новости.

«9 июля к спасателям обратились местные жители с информацией о том, что женщину унесло течением реки. Позже в МЧС обратился россиянин, сообщивший о том, что пропала его супруга. Были начаты поиски, женщина считается пропавшей без вести», – указано в сообщении.

#российские туристы
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