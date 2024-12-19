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Происшествия 19 декабря 2024 16:59

В Абхазии ищут Адгура Харазии, который сегодня устроил стрельбу в парламенте

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В Абхазии объявили план «Перехват» для поиска депутата Адгура Харазии, которого подозревают в стрельбе у парламента.

«Татар-информ» рассказывал, что в результате стрельбы, которая произошла сегодня, погиб депутат Вахтанг Голандзия.

Как сообщают РИА Новости, конфликт произошел из-за законопроекта, которым вводился бы полный запрет на майнинг криптовалюты в республике.

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