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В Абхазии ищут Адгура Харазии, который сегодня устроил стрельбу в парламенте
В Абхазии объявили план «Перехват» для поиска депутата Адгура Харазии, которого подозревают в стрельбе у парламента.
«Татар-информ» рассказывал, что в результате стрельбы, которая произошла сегодня, погиб депутат Вахтанг Голандзия.
Как сообщают РИА Новости, конфликт произошел из-за законопроекта, которым вводился бы полный запрет на майнинг криптовалюты в республике.
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