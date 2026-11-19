В Абу-Даби состоялся футбольный матч между участниками международного молодежного лагеря «Друзья» из Татарстана и студентами Гуманитарного университета имени Мухаммеда бен Заида. Спортивная встреча стала частью программы знакомства и общения молодежи Татарстана и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщают организаторы.

Матч продолжил взаимодействие участников лагеря с университетом, где ранее школьники представили культуру и традиции своей республики, а также вели проектную работу по будущим совместным программам и инициативам для молодежи. На этот раз площадкой для общения стало футбольное поле: совместная игра дала ребятам возможность лучше узнать друг друга через командную работу и спортивное соперничество.

Международный молодежный лагерь «Друзья» проходит в Абу-Даби с 12 по 19 ноября 2026 года. Его программа объединяет образовательные встречи, культурный обмен и разработку молодежных инициатив. Полученный опыт участники смогут применить в собственных проектах после возвращения в Татарстан.

Проект реализуется Министерством по делам молодежи Республики Татарстан, Региональным отделением «Движения первых» в Республике Татарстан при поддержке Академии молодежной дипломатии и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».