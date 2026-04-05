news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 5 апреля 2026 11:23

В Абу-Даби нефтехимический завод Borouge приостановил работу из-за пожара

Читайте нас в
Телеграм

Нефтехимическое предприятие Borouge в Абу‑Даби временно прекратило работу после нескольких пожаров, возникших из‑за падения обломков воздушных целей, перехваченных системами ПВО. Об этом сообщило правительство Абу-Даби, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что компетентные службы оперативно ликвидируют возгорания на территории завода. Пожары вспыхнули после того, как фрагменты уничтоженных целей упали на производственные площадки.

Работа предприятия приостановлена до завершения оценки ущерба. Власти уточнили, что данных о пострадавших на данный момент нет.

#ОАЭ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

5 апреля 2026
Переплаты по кредитам и займам ограничили в России

Переплаты по кредитам и займам ограничили в России

5 апреля 2026
Новости партнеров