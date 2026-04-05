В Абу-Даби нефтехимический завод Borouge приостановил работу из-за пожара

Нефтехимическое предприятие Borouge в Абу‑Даби временно прекратило работу после нескольких пожаров, возникших из‑за падения обломков воздушных целей, перехваченных системами ПВО. Об этом сообщило правительство Абу-Даби, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что компетентные службы оперативно ликвидируют возгорания на территории завода. Пожары вспыхнули после того, как фрагменты уничтоженных целей упали на производственные площадки.

Работа предприятия приостановлена до завершения оценки ущерба. Власти уточнили, что данных о пострадавших на данный момент нет.