Скончалась мать Хании Фархи Фания Азмухаметова

В 95 лет умерла мать народной артистки Республики Татарстан и Республики Башкортостан Хании Фархи Фания Азмухаметова. Об этом пишет «Интертат», ссылаясь на племянницу певицы Миляушу Гилемханову.

«Наша бабушка прожила очень красивую жизнь и достойную старость. Еще летом она была на ногах. Хотя и разговаривала, но в последнее время узнавала только самых близких и путалась. Наша тетя Фирюза очень ухаживала за бабушкой. Несмотря на множество потерь, бабушка прожила долгую жизнь. Аллах даровал ей жизнь сполна. Ведь она – мать, похоронившая четверых из шестерых своих детей...», – сказала Миляуша.

В последние годы Фания-апа проживала в семье своей младшей дочери Фирюзы в Татарстане, в Тетюшском районе. По словам Гилемхановой, Фанию похоронят в ее родной деревне Салаюа Тетюшского района.