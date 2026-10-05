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Общество 5 октября 2026 10:50

В 91% многоквартирных домов Казани уже включили отопление

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В 91% многоквартирных домов Казани уже включили отопление
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На сегодняшний день тепло подано в системы центрального отопления 91% жилых многоквартирных домов и 95% социальных учреждений столицы Татарстана. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Отопительный период стартовал еще 1 октября, и решение было своевременным: начало месяца сопровождается резким похолоданием, сильными ветрами и дождем. А досрочный пуск тепла в родильные дома, больницы-стационары, детские дома – интернаты, детские сады, школы начат по заявкам учреждений еще 25 сентября», – проинформировал докладчик.

Гиниятуллин добавил, что работа продолжается и оставшиеся 520 домов и 45 учреждений социальной сферы будут подключены уже в ближайшие дни.

#пуск тепла #Казань #Деловой понедельник
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