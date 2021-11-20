В 900-м матче Зарипова «Ак Барс» победил «Торпедо»

В последней встрече выездной серии казанский «Ак Барс» обыграл в Нижнем Новгороде «Торпедо» в овертайме со счетом 3:2. Это был 900-й матч капитана казанцев Даниса Зарипова за команду.

В Нижний Новгород казанцы приехали с тремя победами подряд, намереваясь продлить свою успешную серию, что и сделали.

По сравнению с позавчерашней игрой в Риге с «Динамо» наставники «Ак Барса» сделали три изменения в игровом составе: вместо Дениса Комкова сыграл в нападении Адель Булатов. Вернулся в состав Кирилл Панюков, заменивший Никиту Дыняка, получившего травму в драке в предыдущем матче с рижским «Динамо». В защите Константин Лучевников заменил Никиту Лямкина.

В первом периоде команды очень резво стартовали, хотя автозаводцы играли вчера, а казанцы позавчера. Свой 900-й матч в составе «Ак Барса» его капитан Данис Зарипов начал с быстрого гола. Всего через 50 секунд после первого вбрасывания Данис бросил, и шайба рикошетом от ноги защитника «Торпедо» отлетела в хозяйские ворота, 0:1. Моментов опасных команды создали немало, но даже выходы один на один не реализовали. Уже после завершения игрового времени периода Артем Лукоянов за грубость против воспитанника «Ак Барса», защитника хозяев Зията Пайгина получил дисциплинарный штраф (10 минут).

И второй период соперники провели очень активно и азартно. Однако гости заметно добавили, что и принесло свой результат. В середине двадцатиминутки «Ак Барс» использовал провал в обороне «Торпедо», выход один на один Джордана Уила, точный кистевой бросок, 0:2. И лишь в концовке периода не менее эффектным броском в ближнюю девятку Дамир Жафяров забил первый гол нижегородцев, 1:2. Логичная шайба, поскольку инициатива в эти минуты перешла к хозяевам. Тут и начались стычки. А броски в створ в пользу «Торпедо», 14-12.

В третьем периоде автозаводцы сумели не только выравнять игру, но и восстановить равновесие в счете. Один на один убежал Данил Веряев и пробил Тимура Билялова, 2:2. Концовка основного времени прошла под диктовку нижегородцев.

В овертайме казанцы доминировали на льду, но забили только на последней минуте — отличный кистевой бросок удался Кириллу Петрову, 2:3. Четвертая подряд победа «Ак Барса».

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1). Шайбы забросили: Жафяров (38), Веряев (46) - Зарипов (1), Уил (32), Петров (65). Штраф: 10-24.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель – Кэмпфер, Кагарлицкий – Галимов – Зарипов; Юдин – Журавлёв, Тарасов – Уил — Петров; Лучевников – Рукавишников, Панюков – Воронков — Булатов; Адамчук, Глухов – Бурмистров – Лукоянов; Квартальнов.

После 31 игры в активе казанцев стало 42 очка, третье место. В следующем туре 23 ноября на своем льду «Ак Барс» сыграет с рижским «Динамо».