«В 8 лет – в концлагерь»: жительница Пустых Морквашей поделилась воспоминаниями

В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских лагерей глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин посетил бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагеря Надежду Ивановну Долгих, проживающую в поселке Пустые Моркваши.

За чашкой чая женщина поделилась воспоминаниями о военном детстве. В 1942 году, когда ей было всего восемь лет, ее семья была депортирована в концлагерь в Джанкое, где они находились до освобождения в 1944 году.

«Я была ребенком, многое не понимала, многое забылось. Но до сих пор, когда слышу слово “война”, сердце замирает от страха», – признается она.

Во время встречи Евгений Варакин подчеркнул значимость сохранения исторической памяти и передачи правды о событиях Великой Отечественной войны будущим поколениям.

«Наши люди пережили невообразимые ужасы в годы Великой Отечественной войны. И сегодня наша страна в рамках специальной военной операции делает все, чтобы не допустить повторения подобной трагедии, и решительно противостоит попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях», – отметил он.

Глава района поблагодарил Надежду Ивановну за мужество и вклад в сохранение памяти о войне.

Сегодня Надежде Ивановне 92 года. Она живет в окружении семьи – с дочерью и сыном, у нее трое внуков и двое правнуков.