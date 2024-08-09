В 793 детских лагерях Татарстана выявили нарушения санитарных норм

В 793 детских лагерях Татарстана из 1206 были выявлены нарушения санитарного законодательства. Речь идет об организациях с обязательным лабораторным контролем, уточнили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Специалисты исследовали свыше 9 тысяч проб продутов питания, воды, готовых блюд по разным показателям, а также замерили показатели микроклимата. Руководители организаций, в которых были обнаружены нарушения, получили предписания об устранении недочетов.

Также проведены проверки в отношении 50 поставщиков продуктов и 19 операторов питания в оздоровительных организациях. Отмечается, что количество нестандартных результатов «не превышает среднемноголетние показатели».

В Роспотребнадзоре по РТ сообщили, что за два месяца летней оздоровительной кампании в 1183 республиканских лагерях разного типа отдохнули более 57 тысяч детей. Еще 4864 ребенка посетили лагеря на морских побережьях страны.

В настоящее время более 19 тысяч детей проводят каникулы в 110 загородных, 15 палаточных и 11 лагерях с дневным пребыванием. Ведомство продолжает мониторинг организации питания детей, в частности качества поставляемых продуктов питания.

«Управлением проводятся не только надзорные мероприятия, но и профилактические, в ходе которых руководителям и ответственным лицам разъясняются требования санитарных правил и гигиенических нормативов, доводятся изменения в санитарном законодательстве, а с отдыхающими детьми проводятся различные информационные занятия, викторины, игры и лекции по здоровому образу жизни и правильному питанию», — говорится в сообщении.