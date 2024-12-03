В 78 образовательных организациях Татарстана оценили качество оказания услуг

В этом году в 78 образовательных организациях Татарстана провели независимую оценку качества оказания услуг. В результате отмечена положительная динамика, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными организациями – одна из форм общественного контроля. Она проводится для предоставления получателям услуг информации о качестве условий оказания услуг образовательными организациями, а также для повышения качества их деятельности», – пояснили в министерстве.

Образовательные учреждения оценили по пяти критериям: открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации; удовлетворенность условиями оказания услуг.

В перечень организаций вошли подведомственные Минобрнауки РТ учреждения – колледжи и техникумы, организации для одаренных детей, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С результатами исследования можно ознакомиться на официальном портале Министерства образования и науки Татарстана и на сайте bus.gov.ru.