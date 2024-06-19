В 7 день Игр БРИКС в Казани пройдут соревнования по плаванию, фехтованию и гребле

Фото: © «Татар-информ»

В среду, 19 июня, в 7 дней Игр БРИКС, в Казани пройдут финалы по шахматам. Соревнования организуют как среди мужчин, так и среди женщин. Их проведут в ИТ-парке с 10 до 14:15.

Также с 10 до 15 часов в Академии тенниса пройдет финальный этап по теннису. Играть будут и мужчину, и женщины.

Еще жители и гости Казани смогут увидеть предварительные заезды по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования организуют с 10:00 до 11:58 в Центре по гребным видам спорта. После чего с 12:20 до 13:44 пройдут полуфинальные заезды по гребле, а с 17:00 до 18:45 – финальные.

Любители плавания смогут посмотреть соревнования в рамках Игр БРИКС среди пловцов. «Гонки» на различные дистанции и стили пройдут с 10:00 до 11:29 во Дворце водных видов спорта. Финальные заплывы пройдут вечером – с 18:00 до 19:29.

Помимо этого, в МКСК Казань пройдут 1 часть личного и командного зачета по конному спорту. Время соревнований – с 10 до 19 часов.

С 11 до 18 часов пройдут предварительные поединки и ½ финала по греко-римской борьбе и утешительные встречи по вольной борьбе. Их можно увидеть во Дворце единоборств Ак Барс. Вечером же, с 18 до 20 часов пройдет финал по вольной борьбе.

С 11 до 15:15 пройдут поединки по фехтованию. Спортсмены продемонстрируют свое мастерство на саблях и рапирах в Центре волейбола. Полуфиналы 1 и 2 пройдут там же с 17:30 до 20:00, а финал – с 20:00 до 21:15.

Любители боев смогут посмотреть бокс. Предварительные поединки организуют с 14 до 18 часов в Центре бокса и настольного тенниса.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали в Казани 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.