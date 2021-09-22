В 61 регионе России наблюдается повышенная заболеваемость ОРВИ

Превышение порогового уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями наблюдается в 61 регионе России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Растут и сезонные вирусные заболевания, и сегодня у нас в 61 субъекте — это достаточно много — превышен пороговый уровень острых респираторных инфекций», — рассказала Попова в интервью на телеканале НТВ.

По данным Роспотребнадзора, более 7 млн россиян сделали прививку от гриппа. Однако это всего лишь 4,97% от общей численности населения страны.

В ведомстве также напомнили, что оптимальным периодом вакцинации от гриппа является промежуток с сентября по ноябрь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России.