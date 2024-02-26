Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В 6 библиотеках Казани после капремонта появятся книги с чипами и экраны для их выдачи
В столице Татарстана в 2024 году планируют отремонтировать шесть библиотек. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы города Илья Коротихин.
«Ведется разработка проектно-сметной документации на ремонт шести библиотек. Утверждены концепции, определены планировочные решения согласно предварительному дизайн-проекту, ведется согласование архитектурных и инженерных решений», — отметил докладчик.
Обновленные библиотеки оснастят современным оборудованием, в книгах появятся чипы, а в столах — встроенные датчики света. Также в них появятся сенсорные экраны для автоматической выдачи и сдачи книг.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»