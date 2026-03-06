Более 700 спортсменов примут участие в 59-м Казанском лыжном марафоне

На стадионе «Локомотив» 7 марта пройдет 59-й Казанский лыжный марафон. На старт выйдут более 700 любителей и профессиональных спортсменов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.

«Казанский лыжный марафон имеет богатую спортивную историю. Это главный лыжный старт нашей республики. Участники пройдут дистанции в 30 и 50 километров, а также у нас будет дистанция-спутник в пять километров. Заявились уже более 700 участников, география очень радует: приедут спортсмены от Калининграда до Владивостока», – рассказал он.

Первые забеги стартуют в 9:30. На трассы выйдут не только спортсмены-любители, но и признанные мастера, среди которых Олимпийский чемпион в эстафете по лыжным гонкам, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, неоднократный призер чемпионатов мира в спринтерских гонках Глеб Ретивых.

«Уверен, что Казанский лыжный марафон пройдет на высшем уровне. Здесь очень любят спорт, поэтому у Казани очень много сильных лыжников», – заявил Сергей Устюгов.

Он приготовил подарок для одного из юных участников марафона. Ребенку, который будет самым активным на стартах, чемпион пообещал подарить шапочку от формы сборной России.