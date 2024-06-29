В 58 регионах страны, включая РТ, из-за сухой погоды возможны риски ЧС по лесным пожарам

Федеральная Авиалесоохрана опубликовала предварительный прогноз рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, на июль 2024 года. Согласно прогнозу, в 58 регионах России, включая Татарстан, возможно превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности из-за ожидаемой теплой и сухой погоды.

Прогноз охватывает территории всех федеральных округов страны, включая Северо-Западный, Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Особое внимание уделяется регионам с высоким риском возникновения лесных пожаров, таким как Воронежская, Смоленская области, Донецкая и Луганская Народные республики, Республика Крым, Запорожская и Херсонская области.

Фото: © ФБУ «Авиалесоохрана»

Важно отметить, что данный прогноз не означает обязательного возникновения ЧС. Лесопожарная обстановка зависит не только от погодных условий, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и прилегающих территориях, а также от оперативности обнаружения и тушения возникающих пожаров.

Авиалесоохрана подчеркивает необходимость повышенной бдительности и соблюдения мер пожарной безопасности в указанных регионах. Прогноз служит важным инструментом для подготовки и координации действий соответствующих служб и населения в целях предотвращения и минимизации рисков лесных пожаров в летний период.