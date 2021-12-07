В 57 российских регионах продолжает снижаться заболеваемость Covid-19

На протяжении четырех недель в России продолжает снижаться заболеваемость Covid-19, однако на предыдущей неделе показатель снизился всего на 2,9%. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Снижение за предыдущую неделю составило всего 2,9%. Напомню, что неделей раньше это было минус 8,3%, то есть мы наблюдаем замедление темпов», — отметила глава ведомства на заседании президиума Координационного совета Кабмина РФ по борьбе с коронавирусом.

По итогам 48-й недели рост covid-случаев зарегистрирован в 11 регионах страны. Значимая динамика отсутствует в 17 субъектах, а снижение заболеваемости продолжается в 57 субъектах РФ.

На сегодняшнем заседании глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 62% от численности взрослого населения. Напомним, регионы продолжают активную прививочную кампанию против коронавируса. О необходимости нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить пик распространения инфекции, на совещании с Кабмином заявлял Президент Владимир Путин.