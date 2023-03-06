В 56-м Казанском лыжном марафоне примут участие более 500 спортсменов

На стадионе «Локомотив» в Юдино 11 марта состоится 56-й Казанский лыжный марафон. Более 500 человек выйдут на дистанции 5, 25 и 50 километров. Общий призовой фонд составит 800 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела спорта высших достижений Министерства спорта РТ Раиф Вафин.

«В Казанском лыжном марафоне заявился участвовать олимпийский чемпион Алексей Червоткин, а также, возможно, выйдет на старт наш „король лыж“ Александр Большунов», — добавил спикер.

Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию, внести взнос и получить стартовый пакет, который будут выдавать также на стадионе «Локомотив» 10 марта с 10 до 18 часов, а для иногородних спортсменов — 11 марта с 7 до 8:30.

«Хочу сказать для тех, кто хочет поучаствовать в марафоне, но до сих пор не зарегистрировался. Нужно поспешить, потому что слотов осталось очень мало. Не откладывайте на последние дни. Можно зарегистрироваться как онлайн, так и лично подать заявку», — призвал председатель Комитета по физической культуре и спорту Казани Ленар Гарипов.

Стартовый гонг на дистанции 5 километров прозвучит в 9:00, гонки на 25 и 50 километров стартуют в 10:30. Каждый финишёр марафона будет награжден памятной медалью о соревновании. А победители и призеры разделят между собой призовой фонд в 800 тыс. рублей. Для участников на площадке будет организован профессиональный лыжный сервис, насыщенная культурная программа и потрясающая атмосфера лыжных соревнований, заявил управляющий делами Федерации лыжных гонок РТ Денис Блохин.

«Призовой фонд будет распределен среди 10 победителей в абсолютном зачете на 50 километров и тройки лучших на дистанции в 25 километров. Отдельно будут определены победители в мужском и женском зачетах», — пояснил он.

По его словам, сложно переоценить проведение Казанского лыжного марафона не только для города и республики, но и всей страны. Впервые на соревнования приедут такие именитые спортсмены, как Александр Большунов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков и многие другие.

Напомним, что на следующий день после Казанского лыжного марафона состоится тожественная церемония открытия лыжно-биатлонной базы в казанском поселке Мирный, о чем сообщал ранее «Татар-информ».