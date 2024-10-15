В 52 домах Казани заменили лифты

По программе капремонта в 52 многоквартирных домах Казани появились новые лифты. Об этом рассказали в мэрии столицы РТ.

Новые конструкции антивандальные и энергосберегающие, отвечают всем требованиям безопасности. Помимо прочего, они оборудованы кнопками со шрифтом Брайля.

В исполкоме отметили, что замена лифтов проводилась в домах, где у действовавшего оборудования истек срок годности. Новые подъемные платформы прослужат жителям 25 лет.

Грузоподъемность новых лифтов составляет 400 кг. Если в многоэтажке 12 и более этажей, то проводилось обновление и грузопассажирских кабин. Их грузоподъемность составляет 630 кг.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в 2023 году в городе заменили 158 лифтов в 54 домах. В 2025 году планируется провести работы в 98 многоквартирных домах.

Ремонтные работы проводятся в МКД на средства бюджетов Татарстана, Казани и взносы собственников.