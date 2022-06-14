В 49-м микрорайоне Нижнекамска появится новая детская поликлиника

Для возведения детской поликлиники руководство Нижнекамска выделило участок в 49-м микрорайоне города. Об этом главный врач Детской городской больницы с перинатальным центром Рамиль Хамидуллин рассказал на деловом понедельнике.

«Данная инициатива получила поддержку Министерства здравоохранения РТ и документы направлены в Москву для включения в федеральную программу», — пояснил он.

По его словам, новая поликлиника поможет приблизить оказание медпомощи жителям новых микрорайонов, где проживает много молодежи, и создать полноценную службу профилактических медосмотров с корректировкой логистики и маршрутизации пациентов.

Также на сегодня в педиатрическом стационаре продолжается ремонт, начатый в прошлом году. На работы на 2020 и 2021 годы выделено 390 млн рублей. Ремонт на уровне второго этажа планируется завершить к концу сентября, а полностью все работы — в 2023 году, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.