В 43 регионах России откроют 95 новых кластеров «Профессионалитета»

Фото: пресс-служба ИРПО

В 43 субъектах Российской Федерации будет создано еще 95 образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Они займутся подготовкой кадров по 20 востребованным направлениям. Об этом сообщили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов, информирует Министерство просвещения РФ.

Чернышенко отметил, что проект позволяет выстроить систему подготовки специалистов, ориентированную на запросы предприятий. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин называл кадровые вопросы фундаментальными для развития страны, а создание новых кластеров в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» является инвестицией в будущее. В настоящее время в 86 регионах работают 506 кластеров, охватывающих 24 ключевые отрасли. В 2026 году к проекту планируется присоединить еще 95 кластеров из 43 регионов.

Вице-премьер пояснил, что в рамках «Профессионалитета» работодатели участвуют в разработке учебных программ, предоставляют современное оборудование и наставников. Выпускники, в свою очередь, выходят на производство с реальными навыками и готовностью сразу приступить к работе. Задейстованные в проекте отрасли: сельское хозяйство, машиностроение, транспорт, строительство, педагогика и другие.

Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что защиты программ и стратегий развития новых кластеров на 2026–2028 годы пройдут 26 и 27 февраля в Калуге на базе Федерального технопарка профессионального образования.

Кравцов также добавил, что «Профессионалитет» стал системным механизмом трансформации среднего профобразования. Благодаря проекту в колледжах и техникумах создаются современные мастерские, обновляются программы и сокращаются сроки обучения. Модель подготовки под конкретный запрос работодателя, по его словам, хорошо зарекомендовала себя и законодательно закреплена как новая форма образовательной деятельности. С 1 сентября 2026 года эту модель смогут применять все колледжи и техникумы страны.