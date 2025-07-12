В 43-м били тигры, сегодня – леопарды: в Казани отметили годовщину битвы под Прохоровкой

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани прошло торжественное мероприятие в честь десятой годовщины открытия монумента «Воинам-танкистам» на улице Сахарова. Памятник возвели к годовщине танкового сражения под Прохоровкой в 1943 году.

Прохоровское танковое сражение произошло 12 июля 1943 года в ходе Курской битвы. Оно стало одним из крупнейших танковых сражений в истории.

«В свое время я прожил под Прохоровкой почти год и посещал места битвы. Земля там до сих пор помнит сражение, она пропитана железом. Люди, которые живут там, очень благодарны вооруженным силам», – рассказал председатель Союза Ветеранов танкистов Республики Татарстан Александр Гурьянов.

На мероприятии присутствовали представители администрации Советского района города, родственники героев Великой Отечественной войны, члены ветеранских организаций, участники специальной военной операции, а также выпускники Казанского танкового училища и те, кто прошли срочную службу в танковых войсках. Невзирая на жару, они пришли отметить знаменательную дату. Многие с теплотой приветствовали старых знакомых и сослуживцев.

«Я очень рад, что памятник находится именно там, где много социальных объектов, детских садов, школ. В День Победы и День танкиста дети и преподаватели приходят сюда и возлагают цветы», – сказал заместитель главы администрации Советского района Казани Александр Яковлев.

Он поблагодарил танковое сообщество за то, что оно воспитывает в подрастающем поколении патриотизм. Он отметил: это особенно важно сейчас, когда наша страна ведет специальную военную операцию.

«Вот уже десять лет мы отдаем дань уважения танкистам, кто сражался на Великой Отечественной войне, а теперь чтим и тех, кто сражается на СВО. Сегодня на алтарь победы мы должны положить не только свои души, но и память, патриотизм. Тогда под Прохоровкой мы побили немецкие "Тигры", а сегодня бьем "Леопарды"», – сказал председатель Союза ветеранов ГСВГ Риналь Назипов.

Гости церемонии возлагали цветы к монументу. Ведущий рассказал о воинах Татарстана, что приняли участие в Прохоровском бою. Также была объявлена минута молчания.

«Идут тяжелые бои, но каждый день мы продвигаемся вперед. Во главе СВО сегодня находится наш выпускник – глава Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов. И мы будем дальше готовить тех, с кем добьемся победы», – сказал преподаватель Казанского Танкового училища, полковник Рубис Асанов.

Среди тех, кто сегодня пришел к монументу, был подполковник в отставке Геннадий Андреев. Он окончил Казанское Танковое училище в 1982 году. Осенью 2022 года добровольцем отправился на фронт. Что интересно, два его сына тоже принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, а также на территории Сирии.

«На таких мероприятиях я испытываю чувство гордости, но и переживаю за тех, кто остался на фронте и выполняет задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным. Останавливаться нельзя – нужно искоренять неонацистский режим», – сказал ветеран боевых действий.

Присутствовавших ветеранов танковых войск и авторов памятника наградили благодарственными письмами. Также им вручили памятные книги и ценные подарки. Мероприятие завершилось музыкальным концертом.