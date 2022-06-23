В 400-летней татарской деревне в Омской области впервые появилась мечеть

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман города Омска и Омской области

В деревне Уя (Юрто-Уйск) в Седельниковском районе Омской области открыли мечеть. Деревня была основана почти 400 лет назад, но мусульманский молельный дом в ней появился впервые.

Для мечети был выкуплен дом, в котором провели ремонт. Средства при поддержке мухтасибата Омской области собирали жители Юрто-Уйска и близлежащих татарских деревень. Основной взнос был внесен Хафизой Хамидовой.

На торжественное открытие мечети приехали мусульмане из Седельниковского, Тарского, Колосовского, Большереченского, Знаменского районов. По приглашению имам-мухтасиба Омской области Радика Ахметова приехал начальник отдела по работе с религиозными организациями департамента внутренних дел ДУМ РФ Альберт Азизов. Он передал приветствие председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина и преподнес в подарок книги издательского дома «Мадина».

С открытием мечети мусульман также поздравил глава Седельниковского района Владимир Жилин.

По словам Радика Ахметова, село Уя было основано в 1626 году купцами, приехавшими в эти края из Бухары. Сейчас в деревне проживает более 200 человек, все они татары.

«Жители села Уя говорят на истинно сибирском диалекте татарского языка. И считают себя настоящими татарами. Один из сельчан показал мне старинные мусульманские рукописные книги. Это доказывает, что село издревле было мусульманское. Но мечети в селе раньше не было, во всяком случае, у нас об этом нет данных», — рассказал Радик хазрат.

В то же время в селе действовала зарегистрированная в Омском мухтасибате махалля (приход, община — прим. Т-и). Имамом мечети назначен председатель махалли Хидият Курманов, его помощником — Фаукат Курманов.