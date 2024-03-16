В 4 районах РТ еще не сформировали итоговые схемы благоустройства по «Нашему двору»

Ряд муниципальных районов Татарстана еще не приняли итоговые схемы работ по благоустройству дворовых территорий в рамках «Нашего двора» по программе текущего года. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявила руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, передает пресс-служба Раиса РТ.

По ее словам, Арский, Нижнекамский, Тетюшский и Тукаевский районы не приняли итоговые схемы благоустройства. Вся остальная работа выстроена – перечень объектов определен, лимиты по районам распределены, контракты на поставку оборудования заключены, склады скоро будут пополняться.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.