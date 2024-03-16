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В 4 районах РТ еще не сформировали итоговые схемы благоустройства по «Нашему двору»
Ряд муниципальных районов Татарстана еще не приняли итоговые схемы работ по благоустройству дворовых территорий в рамках «Нашего двора» по программе текущего года. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявила руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, передает пресс-служба Раиса РТ.
По ее словам, Арский, Нижнекамский, Тетюшский и Тукаевский районы не приняли итоговые схемы благоустройства. Вся остальная работа выстроена – перечень объектов определен, лимиты по районам распределены, контракты на поставку оборудования заключены, склады скоро будут пополняться.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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