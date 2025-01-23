В 37 домах Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

В некоторых домах Вахитовского района столицы РТ с 09:00 6 февраля до 09:00 7 февраля не будет воды. Причина отключения – рабочим надо подключить ЖК «Маскат» по ул. Г. Камала к централизованным сетям водоснабжения города.

Как сообщает казанский водоканал, воду перекроют по адресам:

ул. Г. Камала, дома № 45, 47, 49, 51, 53, 55, 37, 39к, 41, 42, 42а,

ул. Заводская, дома № 1, 3, 56а,

ул. К. Тинчурина, дома № 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 1б, 2, 2а, 3, 3б, 4а, 6,

ул. М. Межлаука, дома № 53, 53а, 55,

ул. Нариманова, дома № 40 корп. 2, 40/2, 40/3, 44,

ул. Татарстан, дома № 70, 72, 72/1.

При необходимости жители смогут заказать автоцистерны с водой. Заявку следует оставить по телефону: +7(843)231-62-60.

В казанском водоканале отметили, что специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени.