В 36 лет играл бы лучше Соболева в «Зените»: почему Дзюба пригодился бы в Питере

Вчера председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Артем Дзюба после завершения игровой карьеры может получить работу в петербургской команде. Тем не менее, Артем мог бы помочь «Зениту» не только на руководящей должности, но и с игровой точки зрения. Почему Дзюба пригодился бы «Зениту» - разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: fc-zenit.ru

Ждать Дзюбу вновь на берегах Невы?

Наверное, когда называешь имя Артема Дзюбы, то у многих поклонников российского футбола сразу возникают ассоциации с «Зенитом». А у более старшего поколения, возможно, со «Спартаком».

Тем не менее, на пик популярности нападающий вышел именно во время выступлений за «сине-бело-голубых». Там были и триумфы, и скандалы. Но сказать, что Дзюба был одним из лучших в составе петербуржцев – ничего не сказать. За клуб из Северной столицы Артем отыграл в сумме 249 матчей, где забил 108 мячей.

В 2022-м пути форварда с «Зенитом» разошлись. Но как вчера заявил председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев, Артем может вернуться в команду. Только не в качестве игрока.

«Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба», – сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Вообще, история, когда клубная легенда по завершении игровой карьеры возвращается в команду – не нова. Например, Златан Ибрагимович работает в «Милане». Паоло Мальдини занимал должность спортивного директора «красно-черных». Но вот случай с Дзюбой – другой.

Фото: fc-zenit.ru

Артем пригодился бы и как игрок

Самое интересное, что Дзюба пригодился бы «Зениту» и как игрок. Конечно, такое произойдет с малейшей долей вероятности, поскольку Артем уже возрастной (22 августа ему исполнится 37 лет). Да и конфликтный – у него были недомолвки с Сергеем Семаком, которые не факт, что исчезли. Например, в ноябре 2024 года форвард рассказывал, что не хочет жать руку своему экс-наставнику и объяснял, почему потерял к нему уважение.

Но если абстрагироваться от этих условностей и сравнить его с нынешними нападающими «Зенита», то в целом его переход выглядел бы адекватно. Так, у «сине-бело-голубых» есть три центрфорварда – Лусиано Гонду, Матео Кассьерра и Александр Соболев. С аргентинцем Артем вряд ли сможет соперничать за место в основе в силу своего возраста. Да и показывает Лусиано себя хорошо. Но с двумя другими – без проблем.

Так, Кассьерра с огромной долей вероятности уйдет. Мы уже посвящали этому материал. Поэтому из всех конкурентов остается Соболев.

Прежде чем сравнивать Александра с Артемом, взглянем на их цифры в минувшем сезоне. Так, Соболев в 23 матчах за петербургский клуб забил четыре мяча и отдал две передачи в РПЛ. Дзюба же в скромном «Акроне» забил девять мячей и отдал пять передач в 22-х встречах.

В целом Соболев выглядит инородным телом в «Зените», хотя находится в команде уже почти год. Скорее всего, единственная причина, почему его держат в команде – паспорт. Благодаря российскому гражданству, Александр помогает обойти команде лимит на легионеров.

Из всего этого следует, что если бы Дзюба действительно вернулся в Санкт-Петербург, то с легкостью бы там закрепился. А Соболев сохранил бы статус игрока замены или вообще покинул берега Невы. Единственное – возникали бы вопросы по стартовому составу, поскольку Дзюба вряд ли бы согласился выходить на замену Гонду. Как мы видим, в свои 36 лет Артем – ключевое звено в «Акроне». Но и эта проблемы бы решилась, поскольку Лусиано универсален и при необходимости может играть на фланге. Ранее Семак уже использовал аргентинца в таком амплуа.

Фото: fcakron.ru

Новый сезон для Дзюбы может стать последним в карьере

Но вернемся от фантазий к реальности. Объективно, Дзюбе на высоком уровне осталось играть 1-2 сезона. Возраст, повторимся, все же дает о себе знать. Да и вопрос мотивации тоже никуда не девается – Артем выиграл за свою карьеру в России все, что только можно. И побил много рекордов, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны и национальной команды.

Владелец «Акрона» Павел Морозов же подтвердил, что Дзюба планирует завершать карьеру после сезона 2025/26, поскольку он уже побил все возможные рекорды.

«В личной беседе он не конкретизировал, но сказал, что, возможно, да, он хочет закончить с футболом после следующего сезона. С учетом того, что он побил все возможные рекорды, хотя у него остался еще один – рекорд лучшего бомбардира «Акрона», он сейчас принадлежит Понсе, 17 голов. Поэтому у Артема очень крутая мотивация на следующий сезон. Да, предварительно он сказал, что хочет закончить с футбольной карьерой, и было бы идеально, если бы он это сделал в футболке нашего клуба», – сказал Морозов Odds.ru.

Конечно, можно припомнить Криштиану Роналду, который в свои 40 лет до сих пор играет в основе за сборную Португалии и собирается с ней на Чемпионат мира в 2026-м. Но это несоизмеримое сравнение, поскольку Роналду – уникум с бесконечной мотивацией. К примеру, когда его «Аль-Наср» проиграл в Кубке Короля «Аль-Хилялю» (1:1, 4:5), Криштиану плакал на протяжении нескольких минут. Точно так же, как в молодости, когда Португалия проиграла Греции (0:1) в финале чемпионата Европы 2004 года.

Скорее всего, по завершении следующего сезона с Дзюбой действительно придется прощаться. И каким бы он не был одиозным, факт в том, что Артем – один из лучших нападающих в истории России. Но до завершения Артемом карьеры есть еще как минимум целый год. Поэтому будем надеяться, что в грядущем сезоне форвард отыграет без травм и еще сильнее укрепится в таблице лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.