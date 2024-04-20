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В 28 районах Татарстана снизилось поголовье крупного рогатого скота
В 28 районах Татарстана наблюдается отрицательная динамика по поголовью крупного рогатого скота. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.
Совещание в режиме ВКС со всеми районами провел Раис РТ Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
По данным Зяббарова, на 1 апреля в сельхозформированиях региона числилось 613 тысяч голов крупного рогатого скота и 16,6 млн голов птицы. На 1281 голову КРС увеличилось поголовье в Мамадышском районе, на 953 — в Мензелинском, на 935 — в Балтасинском. Положительная динамика также отмечена в Тюлячинском, Муслюмовском и Сабинском районах.
Наибольшее сокращение поголовья же отмечено в Алексеевском районе — минус 1434 головы. На 1159 голов уменьшилось число КРС в Тукаевском районе и более чем на тысячу — в Нурлатском. В Азнакаевском районе — на 944 головы, Высокогорском — на 777, больше чем на 500 — в Алькеевском, Зеленодольском и Менделеевском.
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