В 26 школах Казани появятся системы контроля и управления доступом за 11 млн рублей

На установку систем контроля и управления доступом в 26 школах Казани из бюджета города будет выделено 10,9 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, на территории учебных заведений появятся металлические калитки с доводчиками дверей, вызывными панелями и электромагнитными замками, а внутри помещений установят мониторы домофонов.

Заказчиком проекта выступает Департамент телекоммуникационных технологий Казани. Он будет принимать заявки на участие в тендере до 17 июня этого года, а 21 июня будет выбран подрядчик, которому предстоит обеспечить школы необходимым оборудованием в течение двух месяцев с момента подписания контракта.