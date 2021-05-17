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Ру Тат
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17 мая 2021  09:52
Эльза Кузнецова

Во дворах Нижнекамска начались подготовительные работы проекта «Наш двор»

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В Нижнекамске началась реализация республиканской программы «Наш двор», подготовительные работы проводятся в 25 дворах Нижнекамска. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава района Айдар Метшин.

Всего в 2021 году будут благоустроены 67 дворов, на которые выходят 99 многоквартирных домов. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за 2020 год в городе было отремонтировано аналогичное количество дворов. 

Финансирование проекта в этом году составит 594 млн рублей. 

«Как и в 2020 году, мы планируем сделать активными участниками программы „Наш двор“ самих жителей. Для нас важно не просто сделать дворы комфортными, благоустроенными, безопасными, а сделать так, чтобы после ремонта там кипела жизнь, наблюдалась активность жителей, царила атмосфера добрососедства», — подчеркнул Метшин.

«Здесь многое зависит от старших по домам, председателей СТОС (советов территориального общественного самоуправления — прим. Т-и), которые могут выступить координаторами работы в данном направлении», — отметил мэр.

нижнекамский район наш двор
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