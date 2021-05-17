Во дворах Нижнекамска начались подготовительные работы проекта «Наш двор»

В Нижнекамске началась реализация республиканской программы «Наш двор», подготовительные работы проводятся в 25 дворах Нижнекамска. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава района Айдар Метшин.

Всего в 2021 году будут благоустроены 67 дворов, на которые выходят 99 многоквартирных домов. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за 2020 год в городе было отремонтировано аналогичное количество дворов.

Финансирование проекта в этом году составит 594 млн рублей.

«Как и в 2020 году, мы планируем сделать активными участниками программы „Наш двор“ самих жителей. Для нас важно не просто сделать дворы комфортными, благоустроенными, безопасными, а сделать так, чтобы после ремонта там кипела жизнь, наблюдалась активность жителей, царила атмосфера добрососедства», — подчеркнул Метшин.

«Здесь многое зависит от старших по домам, председателей СТОС (советов территориального общественного самоуправления — прим. Т-и), которые могут выступить координаторами работы в данном направлении», — отметил мэр.