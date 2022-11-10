В 22 малых населенных пунктах Татарстана за последний год появился мобильный интернет

На состоявшейся в конце августа заседании коллегии Минцифры РТ с докладом выступал первый заместитель главы ведомства Альберт Яковлев. Было отмечено, что за пять лет количество базовых станций операторов мобильной связи увеличилось на 56%: сейчас только по стандарту 4G работает почти 17 тыс. базовых станций — это больше, чем в любом другом регионе Приволжского федерального округа.

Как сейчас обстоят дела у операторов по охвату и подключениям малых населенных пунктов РТ к интернету и сотовой связи? Как сообщили в пресс-службе компании МТС, за последний год скоростной мобильный интернет 4G оператора появился еще в 22 селах и деревнях республики, в 19 из которых до недавнего времени была только голосовая связь. В рамках модернизации сети доступ к высокоскоростному интернету получили около 20 тыс. жителей в двенадцати районах республики.

«Эксперты называют увеличение сельского населения тенденцией последних лет. Исследования на основе анализа обезличенных данных (нагрузка на сеть, потребности и поведение пользователей, места их концентрации, планы по развитию территорий, транспортной и социальной инфраструктуры и другое) помогают нам точечно развивать сеть в Татарстане. Особенно заметно разрастаются Лаишевский, Пестречинский, Зеленодольский районы, чему способствует близкое расстояние до Казани и относительно низкие цены на недвижимость. Здесь живет много активных пользователей, в том числе работающих дистанционно. В удаленных от больших городов поселках и деревнях мобильный интернет — зачастую единственный вариант «окна в мир», поэтому связь здесь — это важная часть инфраструктуры и улучшение жизни сельских жителей», — поделился директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Подключение малых населенных пунктов и небольших сел к мобильной связи и интернету входит в часть большой программы компании по развитию сети в Татарстане.

Интернет и сотовая связь теперь доступны жителям Кузьминовки Лениногорского района, Бизяков Менделеевского района, Нового Кумазана Мамадышского района, Кук-Тяка Азнакаевского района, Осинова и Грузинского Зеленодольского района, Озерного Высокогорского района, Верхнего Тимерлека Рыбно-Слободского района, Березовой Гривы Нижнекамского района, Миннибаева Альметьевского района, сел и поселков Конь, Кощаково, Шихазда, Мешинские Усадьбы Пестречинского района, населенных пунктов Мысовский, Тангачи, Травкино, Татарские Саралы, Ташкирмен, Троицкий Лаишевского района, Азьмушкина и Мелекеса Тукаевского района.