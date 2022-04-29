Саудовская Аравия сократила квоты на хадж для мусульман РФ, Татарстан получил 810 мест

В этом году власти Саудовской Аравии сократили квоты для совершения хаджа для мусульман России почти в два раза. Об этом стало известно на расширенном заседании по организации хаджа, которое прошло в Москве. В работе собрания приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и гендиректор официального оператора «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов.

«В предстоящий сезон хаджа 2022 года квота распределена, исходя из выделенных квот 2020 года и с понижающим коэффициентом около 45%, установленным для всех стран саудовскими властями», — сказано в сообщении ДУМ РТ.

Татарстану выделили 810 мест, всего для мусульман России — 11 318 мест (в 2020 году было 25,5 тыс.). Больше всего квоты получила Республика Дагестан — 4 650.

Также на совещании сообщили о ряде условий для хадж-операторов и паломников. Так, в этом году оформление хадж-виз для нерезидентов РФ запрещено, при оформлении будут приниматься только биометрические паспорта нового образца. Паломникам при сдаче документов нужно будет предоставить сертификат о наличии вакцины, признанной и утвержденной Минздравом КСА, а также пройти тест на коронавирус с отрицательным результатом за 72 часа до въезда.

Также на квоты могут претендовать мусульмане, родившиеся позже 30 июня 1957 года.