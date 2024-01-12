В 2027-м в Татарстане появится интернет-портал, где каждый сможет составить родословную

На 2027 год запланирован запуск интернет-портала, где любой татарстанец сможет составить свою родословную с помощью искусственного интеллекта. Об этом «Татар-информу» сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«У нас есть проект „Ядкэр”. Мы разработали с одной из IT-компаний платформу, куда вносятся данные метрических книг и ревизских сказок, а также переписей населения. Там искусственный интеллект помогает создать родословную. Пока мы это делаем по деревням. Со временем через портал госуслуг мы откроем доступ к этой системе абсолютно бесплатно. Мы планируем это сделать в 2027 году», — рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что проектом уже охвачены 93 деревни, и сейчас идет работа еще в четырех. При этом на составление родословных для поселения в 150 дворов уходит около четырех недель.